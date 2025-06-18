Ярославль оказался на третьем месте в России по уровню накоплений жителей

В Ярославле накопления имеют 63% жителей, что является третьим результатом в стране после Москвы (65%) и Владивостока (64%). Такие данные представил Сбер по итогам опроса жителей городов с населением свыше 500 тыс. человек. Опрос был проведен в марте, в нем приняли участие шесть тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

82% жителей Ярославля, имеющих накопления, хранят их в национальной валюте, это второй результат по стране после Красноярска (85%). 19% респондентов также доверяют американскому доллару, что чуть ниже среднероссийского показателя. Доверие к евро высказал 1% опрошенных ярославцев. О доверии юаню ярославские респонденты не рассказали, хотя в целом по стране этот инструмент накоплений выбрали 1,8%.

По мнению авторов опроса, такие результаты «свидетельствуют о зрелости финансового поведения жителей города».

Антон Голицын