Глава СКР хочет знать, почему нарушаются права жителей саратовской Липовки

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по сообщению о нарушении прав жителей села Липовка. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее граждане рассказали, что в течение нескольких лет на землях сельскохозяйственного назначения, которые находятся рядом с указанным селом, осуществляется незаконная разработка карьера. Это приводит к уничтожению плодородного слоя почвы. Со слов авторов обращения, полезные ископаемые перевозят на крупногабаритном транспорте, из-за чего разрушился асфальт на автодороге «Старицкое — Осиновка — Липовка».

Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. До настоящего времени ситуация не разрешена.

Павел Фролов