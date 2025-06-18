В Ульяновской области в лаборатории НИИ незаконно работал цех по пошиву одежды
Директор Ульяновского НИИ сельского хозяйства имени Немцева уличен в незаконном использовании здания, находящегося в федеральной собственности. Нарушение установила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Установлено, что директор НИИ без согласия собственника разрешил размещение цеха по пошиву одежды в лабораторном корпусе института. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.24 КоАП (распоряжение объектами нежилого фонда без разрешения уполномоченного органа).
В итоге суд признал руководителя института виновным и оштрафовал его на 4 тыс. руб.