Главный раввин России призвал бороться с антисемитизмом путем просвещения

Главный раввин России Берл Лазар заявил о необходимости бороться с антисемитизмом посредством просвещения общества. По его мнению, многие предрассудки о народе спровоцированы незнанием, а также желанием ряда людей переложить на других ответственность за свои действия.

Берл Лазар высказал мнение, что «миф о "еврейском заговоре" или "еврейском засилье"» существует потому, «что есть на свете неудачники», которые хотят «списать свою недееспособность на какую-нибудь "вражью силу"». Он полагает, что запретами ситуацию изменить невозможно. Например, «запретить таким людям распространять свои вымыслы» через соцсети — это «дело заведомо безнадежное», сказал раввин «Газете.Ru». Господин Лазар отметил, что российская еврейская община, напротив, старается быть максимально открытой. В том числе, любого желающего приглашают посетить синагогу, московский Еврейский музей и принять участие в просветительских проектах.

«Чем больше людей имеют возможность получить объективную информацию, — добавил раввин, — тем меньше веры всяческим антисемитским мифам».