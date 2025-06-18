Глава СКР требует доложить о причинах закрытия школы в курганском селе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову доложить о результатах проверки по обращению жителей села Пашково, где хотят закрыть единственную школу, сообщает пресс-служба госоргана.

Видеообращение жителей села разместили в социальной сети. Граждане заявили, что не согласны с планируемым закрытием школы в населенном пункте. В этом случае дети будут вынуждены ездить в другие учебные заведения на значительные расстояния. Многочисленные заявления родителей в компетентные органы не принесли результатов.

В СУ СКР по региону по этому факту начали проверку. Ее результаты поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска