Поезд «Москва — Феодосия» увеличит частоту курсирования

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» увеличит частоту курсирования поезда №163/164 «Таврия» по маршруту Москва — Феодосия. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно информации перевозчика, с 19 июня (отправление из Феодосии) и с 21 июня (из Москвы) поезд начнет курсировать через день. Сейчас маршрут выполняется один раз в четыре дня.

В компании уточнили, что рассматривается возможность дальнейшего увеличения частоты до трех рейсов за четыре дня. Продажа билетов на новые даты будет открываться постепенно.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день в 08:30. Обратный рейс отправляется в 15:55, с прибытием в Москву через день в 05:35.

На маршруте предусмотрены остановки в Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону и Тамани. В составе — одноэтажные вагоны плацкартных и купейных классов.

Анна Гречко