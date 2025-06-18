Пермские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, выпавшего с 10-этажа

Специалисты Краевой детской клинической больницы (КДКБ) спали жизнь 2-летней девочки, которая выпала из окна с 10 этажа, сообщает региональный минздрав. По сообщению ведомства, трагедия произошла 1 июня. Ребенка обнаружила бригада скорой помощи – он был в сознании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Пермского края Фото: Минздрав Пермского края

«Падение ребенка с 10 этажа. Такое сообщение не сулит ничего хорошего. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым - это абсолютно «смертельный» этаж. А тут двухлетний малыш едет в сознании. Это уже чудо»- процитировал Минздрав хирурга Артура Дмитришина. По его словам, ребенок был прооперирован в реанимационном отделении, врачам удалось восстановить дыхание. «Уже после операции, устранив жизнеугрожающее состояние, к нам пришло осознание, что других повреждений, требующих оперативного лечения, у девочки нет», - добавил врач. Сейчас ребенок уже выписан из больницы.