В Железнодорожном районе Ростова из-за ремонта на 24 часа отключат воду

Жители Железнодорожного района Ростова-на-Дону на сутки останутся без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ростовводокана».

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Так, с 08:30 19 июня до 08:00 20 июня будет прекращена подача воды в границах следующих улиц: пер. Доломановский (в том числе, КДЦ «Здоровье») — ул. Малюгиной — пер. Гвардейский — ул. Варфоломеева — пер. Скрыпника — пер. Ученический — пер. Гвардейский, 13 — ЖК «Гвардейский» — Гвардейская площадь.

«Причина — переподключение объектов к вновь построенному участку водопроводной сети диаметром 300 мм по ул. Лермонтовской»,— пояснили в «Ростовводоканале».

С утра 20 июня холодная вода будет подаваться в обычном режиме.

Наталья Белоштейн