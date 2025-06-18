В соцучреждения Челябинской области поставили 156 кг небезопасного масла

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили поставку в четыре социальных учреждения Челябинской области 156 кг сливочного масла, не соответствующего требованиям технических регламентов. Производителям вынесли предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Факт доставки небезопасной продукции инспекторы установили после анализа данных информационной системы. Выяснилось, что две больницы Челябинска и детский сад Копейска получили 116 кг сливочного масла «Майский луг» из Ростовской области. Сертификат на его сырье аннулировали из-за внесения недостоверных данных. Кроме того, медсанчасти Магнитогорска поставили 40 кг сливочного масла «Санлайт» из Санкт-Петербурга. На сырье этой продукции тоже аннулировали сертификат, поскольку ее производили на фантомном предприятии. Такие действия организаций привели к потере прослеживаемости.

Получатели передали груз поставщику как некачественный и подлежащий уничтожению. Уполномоченным лицам производителей вынесли предупреждения. Также за нарушение законодательства РФ предусмотрена административная ответственность по ст. 10.6 (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и 10.8 КоАП РФ (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

Виталина Ярховска