Шадринца будут судить за участие в деятельности запрещенного объединения

Сотрудники СУ СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Шадринска по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации). Он был последователем вероучения «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2017-2021 годах шадринец пытался возобновить и продолжить деятельность организации. Он участвовал в собраниях последователей вероучения и проводил беседы с гражданами для пропаганды движения. В июле 2021 года сотрудники правоохранительных органов пресекли в Курганской области деятельность объединения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли работники регионального УФСБ России.

Виталина Ярховска