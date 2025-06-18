На трассе Азов — Староминская погиб пассажир BMW

На автодороге Азов — Староминская в Ростовской области в ДТП погиб пассажир BMW, водитель автомобиля — в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГАИ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области

Произошло это днём 17 июня. Водитель BMW, по предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и врезался в отбойник. После удара автомобиль продолжил движение по инерции и перевернулся.

«В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, пассажир автомобиля (данные устанавливаются) позднее скончался в медицинском учреждении»,— пояснили в Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн