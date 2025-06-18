В Красноярском крае аптекарь получил год условно за кольцо со свастикой

Суд приговорил к одному году условно с аналогичным испытательным сроком 39-летнего гендиректора красноярской аптеки, признав его виновным в демонстрации нацисткой символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, фармацевт носил кольцо со свастикой. Украшение он приобрел в 2022 году. На его фронтальной поверхности было выгравировано изображение символа идеологии нацизма. По решению суда кольцо с изображением свастики постановлено уничтожить.

В прокуратуре отметили, что ранее обвиняемый привлекался к административной и уголовной ответственности за свастику на заднем стекле автомобиля и на борту катера.

Илья Николаев