Проезд в общественном транспорте Кузбасса подорожает до 45 рублей с конца июня

В Кемеровской области увеличат стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд в городском транспорте всех видов с 28 июня будет повышен с 33 до 40 руб. (+21,2%) при оплате картой, при наличной оплате — с 38 до 45 руб. (+18,4%). Кроме того, будут повышены тарифы на проезд для пенсионеров до 21 руб. (+17%) по транспортной карте, и до 24 руб. (+20%) — при наличном расчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На заседании правления Региональной энергетической комиссии было принято решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Это решение было принято на основании обращений транспортников, которые обратились за поддержкой в министерство и РЭК несколько месяцев назад»,— сообщил глава минтранса региона Сергей Рубан. По его словам, повышение тарифов вызвано инфляцией, ростом стоимости запасных частей, топлива и газа.

Также в регионе увеличат стоимость основных проездных билетов с 1,5 тыс. руб. до 1,8 руб. В последний раз в Кузбассе тарифы на проезд в общественном транспорте власти повышали в июне 2024 года.

Александра Стрелкова