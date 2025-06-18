Telegraph: Китай отправил в сторону Ирана грузовые самолеты

Китай направил в сторону Ирана минимум три грузовых самолета после начала израильской военной операции «Народ как лев». Об этом сообщает британское издание Telegraph.

По данным Telegraph, первый самолет вылетел 14 июня, остальные — в последующие два дня. Они следовали на запад вдоль северного Китая, пролетали над Казахстаном, затем направлялись на юг через Узбекистан и Туркменистан, после чего пропадали с радаров, приближаясь к Ирану. Хотя Люксембург указывался как конечный пункт, самолеты, вероятно, не долетали до Европы.

Полеты осуществлялись грузовыми самолетами Boeing 747. Как сообщили Telegraph эксперты в авиации, такие лайнеры чаще всего применяются для транспортировки военной техники и вооружений.

Издание отметило, что Иран — один из основных поставщиков энергоносителей в Китай, обеспечивая до 2 млн баррелей нефти в день. Также Пекин ранее поставлял Тегерану компоненты для баллистических ракет и материалы, потенциально применимые в разработке ядерного оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».