ЦАХАЛ объявил о начале атаки в районе Тегерана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении серии ударов в районе Тегерана. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуски ракет из Ирана.

Иранское агентство Nour News сообщило о взрывах в районе столицы.

Ранее израильское издание Yedioth Ahronoth сообщило, что в районе Иерусалима раздались мощные взрывы. По данным издания, Иран запустил в сторону Израиля около 20 ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».