Захарова назвала нелепой идею МИД Эстонии о «переносе войны» в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «перенос войны в Россию» — нелепая идея, а озвучивший ее глава МИД Эстонии прикрывался «натовским логотипом» и не понимал, о чем говорит. Об этом госпожа Захарова рассказала в разговоре с ТАСС.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи»,— сказала представитель МИДа.

Она также отметила, что «в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают — они нужны как шумные эффекты вдоль границы».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что в случае военного конфликта с Россией страны НАТО планируют нанести ответный удар по российской территории. Он отметил, что новая стратегия сдерживания, которую обсудят на июньском саммите альянса, предусматривает немедленные действия блока в первые минуты и часы после атаки.

По словам господина Цахкны, идея заключается в том, чтобы в случае агрессии «принести войну в Россию».