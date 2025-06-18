CNN: министр внутренней безопасности США Ноэм была госпитализирована
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была госпитализирована. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По информации телеканала, во вторник госпожа Ноэм на машине скорой помощи была доставлена в больницу в Вашингтоне. Министр в сознании и уже пообщалась с сотрудниками службы безопасности.
Как передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности, у Кристи Ноэм началась аллергическая реакция, из-за этого потребовалась госпитализация. По словам собеседника агентства, госпожа Ноэм «в сознании и приходит в себя».