ЦАХАЛ зафиксировал запуски ракет из Ирана и призвал граждан найти укрытия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракетные удары со стороны Ирана и призвала население укрыться. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что системы ПВО работают над нейтрализацией угрозы. Жителей просят оставаться в безопасных местах до дальнейших указаний.

Израильское издание Yedioth Ahronoth сообщает, что в районе Иерусалима раздаются мощные взрывы. По данным издания, Иран запустил в сторону Израиля около 20 ракет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».