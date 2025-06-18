Оценочное обвинение

В Астрахани начато судебное разбирательство по делу о мошенничестве при оформлении субсидий ДОМ.РФ, где обвиняются риелтор Хаяла Тахирова и оценщик Алексей Макаров. По версии следствия, они сговорились для завышения стоимости 24 земельных участков в Наримановском и Приволжском районах, что позволило получить 10,8 млн руб. государственных выплат и ипотечных кредитов через Сбербанк. Защита Макарова отрицает преступный умысел, указывая на многоуровневую проверку отчетов банком. Сам фигурант направил более 20 жалоб в надзорные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госкорпорация с прибылью более 6 млрд руб. выступает потерпевшей по делу с ущербом в 11 млн

Фото: ДОМ.РФ Госкорпорация с прибылью более 6 млрд руб. выступает потерпевшей по делу с ущербом в 11 млн

Фото: ДОМ.РФ

Кировский районный суд Астрахани изучит уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий ДОМ.РФ на приобретение жилья (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Фигурантами выступают 27-летняя риелтор Хаяла Тахирова, оценщик Алексей Макаров. Дело расследовала следственная часть СУ УМВД России по Астраханской области.

Алексей Макаров, как оценщик ООО «Независимое агентство „Эксперт Сервис“», используя аккредитацию Сбербанка, якобы вступил в преступный сговор с госпожой Тахировой, полагает следствие. Они стали завышать стоимость земельных участков в Астраханской области. Эти отчеты, по данным правоохранителей, передавались в ПАО «Сбербанк» для получения заемщиками, которых привлекала риелтор, государственных выплат в размере 450 тыс. руб. по программе ДОМ.РФ, а также для оформления ипотечных кредитов под залог земли. Речь идет о 24 земельных участках, сумму ущерба следствие оценило в 10,8 млн руб.

ООО «НА "Эксперт-Сервис» зарегистрировано в Астрахани в 2012 году. Штат насчитывает двоих сотрудников, включая владельца и руководителя Алексея Макарова. В прошлом году оборот компании составил 2,2 млн руб., а прибыль — 555 тыс. Другими юрлицами за исключением «Эксперт-Сервиса» господин Макаров не владеет и не руководит.

В материалах дела утверждается, что господин Макаров лично участвовал в сговоре, подписывал отчеты и фактически руководил преступной схемой. Фигуранты привлечены в качестве обвиняемых в апреле 2025 года. Следствие акцентирует внимание на многократном (до 400% по отдельным объектам) завышении стоимости участков.

«Стоимость одного объекта может меняться в течение времени, а оценщик, указывая конкретную величину стоимости, фактически отражает середину интервала, в котором находится эта стоимость»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» генеральный директор Ассоциации «СРОО "Экспертный совет"» Максим Ильин. «Различия могут объясняться объективными факторами, такими как исходные данные заказчика или допущения, а также субъективными: оценщик может ошибиться. Кроме того, реальная цена сделки зависит от индивидуальных договоренностей: продавец не обязан строго придерживаться оценки и может установить цену, ниже или выше определенной оценщиком. Ошибкой оценщика это не считается»,— пояснил господин Ильин.

В пресс-службе Сбербанка на запрос о данном уголовном деле и об исключении ООО НА «Эксперт-Сервис» из своего реестра аккредитованных оценщиков отказались давать комментарии. Хаяла Тахирова не стала обсуждать детали дела с «Ъ». В пресс-службе УМВД России по Астраханской области от комментариев отказались.

Алексей Макаров утверждает, что госпожу Тахирову знал под именем Сабина — так она представилась ему в мессенджере в ходе переписки, которой их общение ограничилось. Оценивать земельные участки он поручил своему бывшему сотруднику Артему Чупахину. «Без проверки Сбербанка, с направлением замечаний, если такие есть, отчет в сделку не уходил, так как стоимость, определенная оценщиком, является ориентиром и, согласно требованиям федеральных стандартов оценки, носит рекомендательный характер»,— указал оценщик. «Принятый банком отчет вначале проходит автоматизированную проверку на базе искусственного интеллекта, если есть отклонения более 15% от вероятной стоимости, его проверяет специалист банка, мнение которого является решающим для одобрения сделки»,— уточнил он.

Господин Макаров пояснил, что, согласно договору, банк в течение трех дней присылает замечания к отчету, согласно которым оценочная компания правит документ и возвращает кредитной структуре. После согласования итогового варианта отчет считается принятым. Никакого дальнейшего участия в сделке оценщик не принимает.

Адвокат господина Макарова Дмитрий Домащенко отметил, что правоохранители игнорируют доказательства, представляемые Алексеем Макаровым. «Переписки с Сабиной и Чупахиным сохранены на компьютере Макарова. Следствие их не изъяло при обыске, но мы приобщили их к делу. Их игнорируют. Следствие отвергло объективную экспертизу АНО "СПЕКТР". Очередную судебную экспертизу поручили бывшему сотруднику МВД, работавшему в том же отделе, что и следователь. Мы считаем ее недопустимым доказательством»,— подтвердил адвокат.

«Государственный банк ПАО „Сбербанк“ выдавал кредиты по государственным субсидиям, целевое использование которых находилось на контроле должностных лиц ДОМ.РФ. Если тут действительно имеет место мошенничество, как утверждает старший следователь СЧ СУ УМВД — капитан юстиции Рафаэль Эйнуллаев, то как должностные лица госбанка и ДОМ.РФ провели проверку сделки? Почему не отреагировали?»,— резюмировал господин Домащенко.

К настоящему моменту Алексей Макаров подал более 20 жалоб в прокуратуру Астраханской области, более семи жалоб в Генпрокуратуру РФ. Однако, как утверждает он и господин Домащенко, получил от ведомств лишь «отписки». Также обвиняемый обращался в органы госбезопасности, но официального ответа пока не последовало. Согласно предъявленному обвинению Алексею Макарову грозит до десяти лет лишения свободы.

Нина Шевченко