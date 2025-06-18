Израиль продлил визы иностранцам на фоне конфликта с Ираном

В Израиле продлили визы для иностранных граждан до 30 сентября 2025 года. Это решение связано с недавними военными действиями Израиля против Ирана. Пресс-служба Управления народонаселения и миграции сообщила, что продление касается виз, действительных на 12 июня 2025 года, и происходит автоматически, без необходимости посещения офисов.

Конфликт между Ираном и Израилем начался в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию «Восстающий лев» в ответ на ядерную программу Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Истинное обещание 3». С тех пор страны обмениваются ударами.

В связи с конфликтом обе страны закрыли свои воздушные пространства для гражданских лайнеров. Ирак и Иордания также временно запретили полеты, хотя Иордания вскоре открыла небо. Несколько зарубежных авиакомпаний, включая Flydubai, Air Arabia и «Победа», отменили рейсы через Иран. Росавиация запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран до 2:59 мск 26 июня 2025 года.