Санаторий в Кисловодске оштрафован за трудоустройство экс-чиновника

Прокуратура Кисловодска оштрафовала санаторно-курортное учреждение на 70 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего сотрудника Росимущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и выявило нарушения.

Экс-государственный служащий, который раньше работал в территориальном управлении Росимущества, устроился в санаторий. Однако после заключения трудового договора руководство учреждения не направило обязательное уведомление о найме бывшего чиновника по его прежнему месту службы, как того требует закон.

Прокурор возбудил административные дела против юридического лица и его руководителя по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего). Суд признал организацию и должностное лицо виновными и назначил штрафы.

Исполнение административных наказаний находится под контролем прокуратуры.

Тат Гаспарян