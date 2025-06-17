Россельхознадзор выявил свинину в халяльной продукции во Владикавказе

В магазине «Маяк» во Владикавказе в мясной продукции АО «Сочинский мясокомбинат» и ОАО «Царицыно», заявленной как изготовленная без свинины и промаркированной знаком «Халяль», обнаружили ДНК свиньи.Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выездная проверка проходила с 17 по 30 апреля. Инспекторы выявили в торговом зале товары без указанных сроков годности, а также продукцию без ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

По результатам проверки управление составило два протокола об административном правонарушении. Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. руб. ООО «Восторг 61», владеющее магазином, обязали изъять и утилизировать несоответствующую продукцию.

Тат Гаспарян