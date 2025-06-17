Мошенники в КБР обманули 27 человек на 40 млн рублей через фальшивые розыгрыши

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении Мадины Докшукиной и Рустама Балкарова по делу о серии мошенничеств на сумму 40 млн руб. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, Мадина Докшукина в 2023-2024 годах предлагала владельцам машин передать ей транспортные средства для проведения конкурсов в WhatsApp и Telegram. Женщина обещала выплатить завышенную стоимость автомобилей.

Однако розыгрыши не проводились. Полученными машинами и деньгами обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению. Всего она совершила 27 преступлений, 12 из них — совместно с Рустамом Балкаровым.

Тат Гаспарян