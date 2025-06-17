Астрахань обогнала Волгоград и Саратов в рейтинге доходов

Эксперты РИА Новости опубликовали очередной рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Основой для оценки стало соотношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Среди регионов присутствия «Ъ - Средняя Волга», Астраханская область заняла 60-е место с показателем 1,71. Доля населения за чертой бедности в 2024 году составила 10,7%, что выше, чем в соседней Волгоградской области, которая заняла 64-е место с показателем 1,70, но с уровнем бедности 7,6%. Саратовская область оказалась на 73 строке рейтинга с показателем 1,54 и долей населения за чертой бедности 10,7%. На 59 месте списка Пензенская область. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 1,73, уровень бедности — 8,3%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий автономный округ (3,74) и Чукотский автономный округ (3,21), что связано с высокими зарплатами в газовой и нефтяной промышленности. В конце списка оказались Республика Ингушетия (1,13), Карачаево-Черкесская Республика (1,21) и Республика Тыва (1,26).

Нина Шевченко