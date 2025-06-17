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Суд не стал менять приговор бывшему замглавы Ярославского района

Областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему первому заместителю главы Ярославского района Александру Кошлакову. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Кошлакова признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд установил, что первый замглавы подписал акт проверки готовности котельной в Красных Ткачах к отопительному сезону и паспорт готовности котельной на ООО «Прогресс».

При этом фактически котельную не проверяли, а паспорт выдали на организацию, которая не являлась эксплуатирующей. Из-за ненадлежащей подготовки котельной к зиме в январе 2024 года произошло отключение теплоснабжения в 28 жилых домах и 10 объектах соцсферы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также запрета занимать должности в органах местного самоуправления с осуществлением организационно-распорядительных функций на 2 года и 10 месяцев. С вынесенным приговором не согласились защитники Кошлакова и подали апелляционные жалобы.

«17 июня Ярославский областной суд оставил приговор без изменений, жалобы стороны защиты – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова

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