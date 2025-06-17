Ветераны ВОВ смогут бесплатно проехать на петербургских автобусах 22 июня

Представители нескольких льготных категорий 22 июня смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом Санкт-Петербурга. Эта мера не зависит от гражданства и места жительства, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Право бесплатного проезда в общественном транспорте будет у инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Такая мера поддержки реализуется в Петербурге ежегодно, как и в другие дни: с 26 по 28 января, 7, 8, 9 мая и 8 сентября.

Татьяна Титаева