CNN: Трамп встречается с командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате

Президент США Дональд Трамп собрал в Ситуационной комнате Белого дома специалистов по национальной безопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на некоего представителя Белого дома.

CNN отмечает, что в настоящий момент президент Трамп взвешивает, следует ли США еще больше вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Вчера он покинул саммит G7 в Канаде на день раньше, чтобы вернуться в Вашингтон.

Как сообщил CNN посол Израиля в США Иехиэль Лейтер, Израиль попросил США занять чисто «оборонительную позицию» на фоне конфликта Израиля с Ираном. За последние несколько дней в регион было переброшено более 30 американских самолетов-заправщиков на случай возможного приказа Дональда Трампа о помощи ВВС США в дозаправке израильских истребителей, наносящих удары по Ирану, сообщили CNN два осведомленных источника.

Алена Миклашевская