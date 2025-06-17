В Курской области погибли трое человек при обстрелах ВСУ

В селе Званное Глушковского района Курской области от обстрелов погибли двое человек: 59-летняя местная жительница и 69-летний курянин. В поселке Коренево FPV-дрон совершил атаку по гражданскому автомобилю — погибла женщина, личность которой выясняется.

О произошедшем сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вместе с тем были повреждены здания — в Званном под удар попали четыре частных дома и местная школа. В поселке Марьино Рыльского района, который также попал под обстрел, повреждены остекления 14 балконов и одного окна в квартире, там никто не пострадал. О разрушениях в Коренево не сообщается.

Господин Хинштейн сообщил, что на приграничных территориях по-прежнему опасно находиться. Он призвал воздержаться от поездок в эти районы.