Муниципалы снимают номера

Администрация муниципального округа № 15 внесла в петербургское Законодательное собрание инициативу о присвоении МО названия «Суздальский». По словам главы муниципалитета Сергея Виноградова, так они планируют повысить узнаваемость округа и опереться на историческую базу. Всего в Петербурге осталось семь округов, именованных цифрами. Скоро их станет как минимум на два меньше. После принятия документа депутатами ЗакСа МО официально будет переименован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам главы муниципалитета Сергея Виноградова (на фото слева), название округа «Суздальский» повысит узнаваемость округа

Фото: МО Муниципальный округ № 15 По словам главы муниципалитета Сергея Виноградова (на фото слева), название округа «Суздальский» повысит узнаваемость округа

Фото: МО Муниципальный округ № 15

Проект городского закона об изменении названия муниципального образования № 15 появился во вторник, 17 июня, в банке законопроектов на сайте петербургского парламента. Предлагаемое название «Суздальское», следует из пояснительной записки к документу, «отражает исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования». «Переименование МО № 15 Выборгского района инициировано в целях формирования историко-культурной идентичности территории, повышения узнаваемости округа, а также в связи с необходимостью перехода от временного цифрового наименования к полноценному историко-культурному топониму»,— говорит глава МО Сергей Виноградов.

Решение о смене названия муниципальный совет МО № 15 принял еще 21 мая. Окончательное же решение лежит на Законодательном собрании Петербурга. Если депутаты его одобрят, постановление вступит в законную силу через 10 дней после его опубликования. В повестке дня на ближайшее заседание ЗакСа этого вопроса нет. В начале лета сам господин Виноградов предполагал, что они внесут инициативу на рассмотрение лишь к осени, чтобы бюрократическое одобрение депутатами их решения завершилось к концу 2025 года. Впрочем, пакет документов муниципалы успели собрать раньше выхода парламента на летние каникулы.

Когда Петербург был разделен на муниципальные образования, они все имели именно номера в названии. Но меньше 10 лет назад МО начали массово переименовываться, и сейчас округов с «номерным» названием почти не осталось.

Вариантов названий у МО № 15 было три: «Суздальский», «Воронцовский» и «Восточно-Шуваловский». Выбирали новое имя своему району местные жители, опрос администрация МО запустила на «Госуслугах». При разработке названий муниципалы учитывали четыре критерия: историческая значимость, звучание, ассоциации с географическими и культурными особенностями, уникальность. В работе участвовали эксперты-историки и специалисты в сфере геральдики.

«В XVIII–XIX веках земли, на которых ныне расположено муниципальное образование МО № 15, относились к двум крупным мызам: Парголово, принадлежащей Шуваловым, и Мурино, принадлежащей Воронцовым. Поэтому среди проектных названий округа следует рассматривать такие как "Восточно-Шуваловский" и "Воронцовский". К западу, близ Суздальских озер, в XVIII–XIX вв. располагалась Суздальская слобода, к названию которой восходит Суздальский проспект и знаменитый в советские годы универсам "Суздальский". Отсюда происходит еще один возможный вариант названия округа — "Суздальский"»,— пояснили варианты на портале Госуслуг. За последний проголосовали 95% жителей, принявших участие в опросе. По словам Сергея Виноградова, работа по переименованию ведется из-за подобных предложений от жителей, которые длительное время поступали в адрес администрации округа, хотя его устраивает и «номерной» вариант.

В неофициальных соцсетях МО № 15 местные жители предлагали дать более современное название, например «Кустодиевское» (по названию улицы, которой нет больше нигде, кроме этого округа). Выдвигались и шутливые названия, в том числе «Немурино» и «Переименованный».

В начале лета голосование о переименовании проводила администрация МО № 72. Местные муниципалы предложили три варианта: «Никольский», «Международный», «Софийский». Впрочем, голосование было остановлено из-за наплыва ботов на сайт. Решение приняли в сторону названия «Никольский». Пока администрация готовит документы для подачи законопроекта в ЗакС. Тем не менее за новое название поручился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Подобное название дано из-за храма Николая Чудотворца, расположенного в округе. «Это опять же хорошая традиция Фрунзенского района. У нас уже есть Георгиевский муниципальный округ и храм Георгия Победоносца, у нас есть Александровский округ и храм Александра Невского. В ближайшее время (на это есть благословение нашего митрополита Варсонофия) будет Никольский округ и храм Николая Чудотворца. Обязательно скинемся со своей зарплаты, чтобы процесс строительства храма пошел как можно быстрее»,— рассказал глава МО Константин Серов.

Полина Пучкова