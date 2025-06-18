О наболевшем

Аптеки Краснодарского края в первом квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих почти 1,6 млрд руб. Жители и гости Кубани 657,8 млн руб. потратили на анальгетики и 935,9 млн руб.— на нестероидные противовоспалительные препараты. Врачи заявляют об увеличении числа обращений с жалобами на боль, связывая это как с большей осведомленностью пациентов о ее причинах и последствиях, так и с повышением уровня стресса в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале 2025 года жители и гости Краснодарского края приобрели 2,7 млн упаковок анальгетиков-антипиретиков на 657,8 млн рублей

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ В первом квартале 2025 года жители и гости Краснодарского края приобрели 2,7 млн упаковок анальгетиков-антипиретиков на 657,8 млн рублей

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае аптечные продажи анальгетиков-антипиретиков в первом квартале 2025 года в денежном выражении год к году выросли на 12,4% (до 657,8 млн руб.). При этом в натуральном выражении изменений в объемах реализации практически нет: +0,1% (2,7 млн упаковок). Об этом "Ъ-Здравоохранение" сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Также жители и гости Кубани за первые три месяца купили 2,7 млн упаковок нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах продажи выросли на 16,7%, до 935,9 млн руб.

«Рост продаж обезболивающих препаратов в денежном эквиваленте, вероятнее всего, связан с повышением цен на лекарства и ростом популярности более дорогих препаратов. В последние годы производители анальгетиков предлагают более эффективные или новые препараты, которые могут быть дороже, но при этом иметь более выраженный и длительный эффект. Это ведет к росту расходов на лечение»,— комментирует нейрохирург, вертебролог клиники «Здрава» Александр Яковлев.

По наблюдениям врача-невролога высшей категории, кандидата медицинских наук ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина Краснодар» Елены Мордвинцевой, среди пациентов и даже среди некоторых врачей сохраняется убеждение, что любую боль нужно снимать обезболивающим препаратом.

«Однако наука о боли за последние десятилетия претерпела значительные изменения. Сегодня острая и хроническая боль рассматриваются как два разных состояния с различным патогенезом и подходами к лечению. Если острую боль можно купировать традиционными анальгетиками, то хроническая требует назначения адъювантных анальгетиков (вспомогательное лекарственное средство, непосредственно не предназначенное для лечения боли, но способное оказывать анальгетическое действие при определенных состояниях.— "Ъ-Здравоохранение") — специфических антидепрессантов и антиконвульсантов. Все больше специалистов придерживаются принципов доказательной медицины и назначают анальгетики только тогда, когда это действительно необходимо. Это и может объяснять снижение числа упаковок при росте стоимости — назначаются более современные, но дорогие препараты, применяемые строго по показаниям»,— поясняет эксперт.

С претензией на автономность

По словам Александра Яковлева, боль — это субъективное ощущение, которое служит защитным механизмом организма, сигнализируя о повреждениях тканей, нарушении функций организма. Но механизмы возникновения боли различны и очень сложны, отмечает врач. Необходимо различать острую и хроническую боль.

«Хроническая боль — это боль, которая сохраняется более трех месяцев, несмотря на лечение. Острая боль — это сигнал нашего организма о непосредственном повреждении тканей. Хроническая боль может быть самостоятельным заболеванием без видимых причин. Например, представим ситуацию: с зубной болью вы обратились к стоматологу, после успешного лечения зуб беспокоить перестал. Это пример острой боли. Но если после лечения и устранения причины боль все же сохраняется, это пример хронической боли как самостоятельного заболевания»,— говорит Александр Яковлев.

Елена Мордвинцева уточняет, что хроническая боль — это особое состояние нервной системы, возникающее на фоне длительной патологической импульсации от поврежденного органа. Врач объясняет, что это приводит к перестройке периферических нервных окончаний и изменению работы нейронов головного мозга, отвечающих за восприятие боли.

«Этот процесс называется сенситизацией. Достаточно трех месяцев боли, чтобы начались изменения в нервной системе. После этого боль может существовать автономно, даже при отсутствии раздражителя. Формированию хронического болевого синдрома способствуют тревожные и депрессивные расстройства, стресс, множественные хронические заболевания. Поэтому важно не игнорировать боль и при ее длительном или необычном характере обратиться к врачу»,— рекомендует эксперт.

По наблюдениям ведущего врача-невролога клиники WMT Султанбека Емузова, число обращений с жалобами на острую и хроническую боль из года в год растет. Врач связывает это с увеличением числа хронических заболеваний, а также с улучшением доступа к медицинским услугам, в том числе на частной основе. «Немаловажную роль играют социальные и экологические факторы: повышение уровня стресса, изменение условий жизни, экологическая ситуация также приводят к росту уровня хронических болей»,— добавляет Султанбек Емузов.

Увеличение обращений с жалобами на боль, особенно хроническую, отмечает Александр Яковлев. Нейрохирург клиники «Здрава», кроме уже названных врачами причин, объясняет тенденцию улучшением осведомленности людей о хронической боли, ее причинах и способах лечения.

Господин Емузов говорит, что чаще всего люди жалуются на боли в области спины и позвоночника, головные боли, а также боли в суставах. По его мнению, эти виды боли занимают ведущие позиции в статистике обращений по вполне объяснимым причинам: многообразие факторов, вызывающих их, высокий уровень стрессов, недостаточная физическая активность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, а также возрастные изменения и травмы.

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противовоспалительные препараты Анальгетики-антипиретики 1 Терафлю Нурофен 2 Пенталгин Нимесил 3 Габапентин Ибупрофен 4 Цитрамон Нимесулид 5 Колдакт Ибуклин 6 Спазмалгон Мукосат 7 Парацетамол Найз 8 Гриппофлю Велдексал 9 Антигриппин Аркоксиа 10 Флюфайт Мелоксикам По стоимостному объему в I квартале 2025 года, аптечные продажи, Краснодарский край.

Иcточник: аналитическое агентства DSM Group

Так, остеохондроз и другие дегенеративные изменения позвоночника приводят к болям в спине и шее. Возрастные изменения являются причиной изношенности суставов, остеоартрита. Хронический стресс и переутомление часто вызывают головные боли. Неправильное питание и избыточный вес увеличивают нагрузку на суставы и позвоночник, что также приводит к болевым ощущениям. Кроме того, хроническими болями могут сопровождаться общие заболевания (например, ревматоидный артрит или диабет).

Александр Яковлев уточняет, что жалобы на хронические боли чаще всего поступают от людей среднего и пожилого возраста (35–65 лет и старше). «Согласно статистике, около 30% россиян страдают от хронической боли. Такие высокие цифры связаны с распространенной привычкой откладывать визит к врачу»,— говорит врач.

Елена Мордвинцева добавляет, что головными болями чаще страдают женщины, что связано с особенностями эндокринной системы и генетическими факторами. Боль в спине чаще наблюдается у мужчин.

«В популяции самой распространенной формой головной боли является головная боль напряжения. Однако среди пациентов невролога лидирует мигрень. К сожалению, многие пациентки до 50 лет могут не знать точного диагноза. В результате они ведут неправильный образ жизни: не избегают триггеров, получают неэффективное лечение (например, лечат "остеохондроз" или "сосуды"), что способствует переходу эпизодической формы мигрени в хроническую, усугубленную бесконтрольным приемом анальгетиков»,— отмечает врач.

Обезболить — не вылечиться

Медики призывают не игнорировать болевые симптомы и не принимать лекарства без консультации у специалиста. Лучше всего это делать даже при слабых симптомах, чтобы исключить серьезные причины, отмечает Султанбек Емузов. «Обеспечьте покой и комфорт. Следите за сопутствующими симптомами: лихорадка, слабость, изменение цвета или температуры кожи, онемение, слабость требуют особого внимания»,— рекомендует врач.

«Длительный и бесконтрольный прием обезболивающих, особенно нестероидных противовоспалительных средств, может привести к различным побочным эффектам: повреждению печени, почек, развитию язвы желудка, усугублению сердечной недостаточности у пожилых пациентов. Обычно рекомендуется не принимать обезболивающие более 10 дней подряд без консультации врача»,— предупреждает Александр Яковлев.

По его словам, реагировать на боль следует в зависимости от ее природы, локализации, интенсивности. Острая интенсивная боль обычно требует немедленного вмешательства и диагностики, тогда как с хроническими болями низкой и средней интенсивности возможен плановый подход, особенно если они связаны с дегенеративными системными заболеваниями (например, различные артрозы, невралгии, мигрень).

«В этом случае лечение требует комплексного подхода: консультации врачей различных специальностей, определение источника боли, подбор индивидуальной тактики лечения. С хронической болью выбор врача определяется прежде всего ее локализацией»,— говорит Александр Яковлев.

Он отмечает, что за последние 5–10 лет в области диагностики и лечения хронической боли достигнут значительный прогресс. «Новые препараты, технологии, такие как нейростимуляция и радиочастотная абляция, стали доступнее для пациентов. Также в последние годы наметилась тенденция к более индивидуализированному подходу в лечении боли с использованием комплексных процедур, включая физиотерапию, лечебную физкультуру, психологическую помощь и изменение образа жизни»,— рассказывает нейрохирург.

«Радиочастотная абляция, или радиочастотная денервация, заключается в поражении нерва, вызывающего болевой синдром. Это малоинвазивная операция, то есть операция без открытого хирургического вмешательства, которая проводится через небольшой прокол. Не требуется даже госпитализации пациента. Процедура позволяет быстро и эффективно избавить пациента от боли. Криоденервация — современный мини-инвазивный способ избавиться от боли без операции и госпитализации, за одно посещение врача. Лечебный эффект заметен уже на следующий день после процедуры и сохраняется до 12–16 месяцев»,— поясняет врач — анестезиолог-реаниматолог медицинского центра «Уро-Про» Роман Ершов.

Султанбек Емузов среди главных трендов в лечении боли назвал таргетную терапию: развитие препаратов, направленных на конкретные механизмы боли, что позволяет снизить дозировки и побочные эффекты.

Кроме того, по словам эксперта, появились инновационные пролонгированные формы препаратов, например пластыри, инъекции с длительным высвобождением, а также новые лекарства, минимизирующие риск возникновения лекарственной зависимости (например, для борьбы с хронической нейропатической болью). Более активно включаются в комплексное лечение хронической боли психо- и когнитивно-поведенческая терапия.

«В последние десятилетия существенно изменились подходы к профилактике мигрени. Если раньше основными средствами были бета-блокаторы и амитриптилин, то сегодня доступны современные: инъекции моноклональных антител для профилактики частых приступов, а также ботулинотерапия для лечения хронической мигрени. У пациентов с сопутствующими тревожными и депрессивными расстройствами хорошие результаты дает назначение антидепрессантов с анальгезирующим действием»,— говорит Елена Мордвинцева.

Александр Яковлев отмечает, что в Краснодарском крае, как и в других регионах России, доступность современных процедур лечения боли постепенно увеличивается, хотя некоторые высокотехнологичные способы, такие как радиочастотная абляция, остаются редкими. Связано это как с отсутствием дорогостоящего оборудования во многих лечебных учреждениях, так и с небольшим числом специалистов, которые владеют данными способами лечения хронической боли.

Султанбек Емузов уточняет, что большинство современных способов диагностики и лечения боли в крупных городах Кубани доступны. При этом частные клиники и медицинские центры могут предлагать более широкий спектр современных процедур, чем государственные учреждения, где внедрение инноваций зачастую происходит медленнее.

Маргарита Синкевич