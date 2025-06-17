Директор муниципального учреждения Перми обвиняется в насилии к налоговому инспектору

Следственный отдел по Ленинскому району Перми завершил расследование уголовного дела в отношении и. о. директора одного из городских муниципальных автономных учреждений. Как сообщает телеграмм-канал Следкома, директор обвиняется в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2025 года директор МАУ был вызван на рабочую встречу в Межрайонную инспекцию ФНС России. В ходе ознакомления с протоколом рабочей встречи обвиняемый схватил с рабочего стола государственного налогового инспектора служебные документы, содержащие сведения ограниченного доступа, и начал их фотографировать. Инспектор потребовала вернуть документы, а когда обвиняемый отказался, предприняла попытку отнять их. В этот момент обвиняемый с силой нанес налоговому инспектору четыре удара, причинив физическую боль и ушиб мягких тканей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком. Название учреждения в сообщении не названо.