Экопромбанку распрямили кредитную линию

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) не смогла привлечь четырех бывших руководителей и совладельцев ООО «Парма Пак» к субсидиарной ответственности. Общество получило от Экопромбанка кредиты, основная часть которых возвращена не была, а ООО было ликвидировано. В рамках банкротства банка суд признал сделки недействительными. АСВ считает, что действия ответчиков привели к неплатежеспособности «Парма Пак». Суд, в свою очередь, установил, что часть ответчиков были номинальными топ-менеджерами, само общество фактически контролировалось банком, а на кредиты финансировались связанные с ним структуры. Отдельно суд указал и на пропуск срока исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском о взыскании 159,9 млн руб. представитель АСВ в интересах Экопромбанка обратился в Арбитражный суд Пермского края осенью прошлого года. Ответчиками были признаны Вадим Иванов, Надия Пугина, Татьяна Захарова и Андрей Черепанов. Все они в разное время были директорами или совладельцами ООО «Парма Пак». Как следует из материалов дела, в 2010–2014 годах Экопромбанк открыл обществу четыре кредитные линии на сумму более 94 млн руб. Основную часть обязательств компания не погасила, и сумма требований по субсидиарной ответственности сложилась из основного долга и процентов.

ООО «Парма Пак» было зарегистрировано в 2006 году и занималось производством гофрированной бумаги и тары. В разное время его руководителями и владельцами были ответчики по делу. В декабре 2015 года компания была ликвидирована по решению ФНС. В последний год своего существования ООО отчиталось о выручке свыше 92 млн руб. и чистом убытке в 4,7 млн руб.

Как указал истец, ответчики по делу знали о долге ООО перед банком, но не принимали мер для оплаты задолженности, не обратились с заявлением о банкротстве ООО «Парма Пак», а, напротив, умышленно прекратили его хозяйственную деятельность. Их поведение не отвечало критериям добросовестности и разумности и не было связано с объективными факторами. Незадолго до отзыва лицензии в 2014 году Экопромбанк уступил право требования по части кредитов ООО «Промышленная упаковка», позже эти сделки были признаны недействительными.

Ни один из ответчиков с требованиями кредитной организации не согласился. Так, господин Иванов, который был руководителем и совладельцем ООО с ноября 2006-го по апрель 2014 года, пояснил, что до его выхода из общества у компании было стабильное финансовое состояние. При этом фактически «Парма Пак» контролировали руководители Экопромбанка, которые и отстранили его от управления обществом. Надия Пугина указала, что руководила обществом добросовестно и смогла снизить его задолженность на 20 млн руб. Экс-совладелец ООО Андрей Черепанов заявил, что был лишь номинальным учредителем, такую же позицию высказала и Татьяна Захарова. Она добавила, что числилась директором, но с ней не был заключен договор, и обязанности руководителя она реально не исполняла, поскольку фактически работала в другом месте. Также все ответчики выразили недоумение, что банк сам не обратился с иском о банкротстве «Парма Пак». Отдельно они указывали на пропуск срока исковой давности.

В итоге суд поддержал позицию ответчиков. Отдельно в решении указывается на то, что «Парма Пак» фактически контролировалось Экопромбанком, а их взаимоотношения как кредитора и должника были далеки от «стандартных». Так, банк получил в качестве залога имущество завода по производству картонной упаковки. Этот актив был передан ООО «ЭПБ-Проект», которое учредило ООО «Промышленная упаковка». Новая компания почти сразу стала убыточной, в итоге Экопромбанк решил ее дофинансировать через кредитование ООО «Парма Пак». Получив денежные средства, «Парма Пак» значительную их часть направила в ООО «Промышленная упаковка». Таким образом, основная часть денег фактически из контура банка не выводилась. Кроме того, назначение руководства и собственников производилось руководством банка, то есть кредитная организация фактически контролировала «Парма Пак». Действия должностных лиц банка привели к росту необеспеченной задолженности, поскольку часть кредитов банк выдал уже в предбанкротном состоянии. Также суд указал на пропуск трехлетнего срока давности, начавшегося еще в 2014 году.

Юрист практики разрешения споров адвокатского бюро DS LAW Виктория Жаткина отметила, что, обращаясь в арбитраж в сентябре прошлого года, заявитель, вероятно, полагал, что срок исковой давности подлежит исчислению с 27 октября 2023 года — даты исключения ООО «Парма Пак» из ЕГРЮЛ. Однако суд рассчитал срок с 27 апреля 2017 года, с момента окончания исполнительного производства в отношении ООО «Парма Пак» в связи с невозможностью взыскания денежных средств. «С этой даты истец, зная о наличии задолженности, не обращался в суд за защитой своих прав, что свидетельствует об отсутствии уважительных причин для восстановления срока»,— пояснила эксперт.

По мнению юриста, обоснованным представляется и довод суда, что банк сам способствовал наращиванию необеспеченной кредиторской задолженности ООО «Парма Пак» в целях кредитования аффилированного лица. Кредитор содействовал возникновению вреда, вменяемого в составе субсидиарной ответственности.

Дмитрий Астахов