Эсеры могут выдвинуть на выборы губернатора главу фонда

Партия «Справедливая Россия-За правду» планирует выдвинуть кандидатом в губернаторы Пермского края президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслава Лучникова, сообщает Ura.Ru со ссылкой на свои источники. По информации агентства, официально о выдвижении кандидата будет объявлено на этой неделе на партийной конференции.

«Кандидатура Вячеслава Лучникова будет рассмотрена на Конференции регионального отделения партии. В пользу данной кандидатуры говорят, в первую очередь, его участие в губернаторской программе развития для участников СВО Герои Прикамья», а также активная деятельность на посту президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса», прокомментировала «Ъ-Прикамье» руководитель пермского отделения «СР-За правду» Вероника Куликова.

Фонд «Добровольцы Донбасса» зарегистрирован 28 марта 2022 года, собирает пожертвования, продукты питания, необходимую технику и амуницию для нужд добровольческих подразделений, которые участвуют в спецоперации в ЛНР и ДНР. Учредители фонда не раскрываются.

Напомним, вчера «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы региона Дмитрия Махонина на предстоящие выборы главы региона. Сегодня в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в губернаторы региона подала Людмила Караваева, выдвинутая региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Ожидается, что на этой неделе КПРФ и ЛДПР на своих конференциях выдвинут кандидатами в губернаторы Прикамья: первого секретаря крайкома Ксению Айтакову и лидера фракции ЛДПР в Заксобрании Олега Постникова соответственно.