Краснодарский край стал лидером по объему предложений частных домов

Краснодарский край занимает 38,1% рынка частных домов в регионах с городами-миллионниками, став крупнейшим сегментом загородной недвижимости России при медианной стоимости объектов 12,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место по количеству предложений занимает московский регион с долей 22,5%. Третье — Ростовская область с показателем 14,4%.

За год медианная стоимость частных домов в регионах с городами-миллионниками увеличилась на 12,4%. В Краснодарском крае цены демонстрируют стагнацию — снижение составило 0,2% по сравнению с прошлым годом. Количество предложений за последний месяц выросло на 1,3%, а стоимость кв. м практически не изменилась.

Средняя цена кв. м частного дома в регионе достигла 96 тыс. руб. Наиболее высокие медианные цены за кв. м зафиксированы в Москве и Московской области — 115 тыс. руб., Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 88 тыс. руб.

Самые доступные цены среди регионов с городами-миллионниками отмечены в Пермском крае и Волгоградской области — по 51 тыс. руб. за кв. м, а также в Омской области — 54 тыс. руб.

Алина Зорина