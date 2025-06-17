EXEED EXLANTIX в России: эталон непревзойденных технологий и новой энергии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Торжественная презентация модельной линейки EXEED EXLANTIX на новых источниках энергии прошла в подмосковном яхт-клубе «SKYRIVER» в присутствии более 300 гостей, ознаменовав новый виток в развитии бренда EXEED. Эффектные и технологичные модели EXEED EXLANTIX ET и ES как нельзя лучше отражают стремление компании к постоянному совершенствованию и внедрению прогрессивных технологий.

На российском рынке EXEED EXLANTIX ET представлен в топовой комплектации по цене 6 600 000 рублей. Уверенность на любом дорожном покрытии гибридному кроссоверу обеспечивает интеллектуальный полный привод, работающий в комплексе с интеллектуальной пневмоподвеской и системой CDC. EXEED EXLANTIX ET имеет 7 режимов вождения и режим увеличенного клиренса.

Полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET оснащается последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивают модели выдающиеся динамические характеристики. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 сек, а суммарная пиковая мощность достигает 469 л.с. Батарея ёмкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода составляет впечатляющие 1180 км!

Безопасность кроссовера подтверждена многочисленными испытаниями и краш-тестами, включая 5 звезд C-NCAP. Дополнительный контроль в любой дорожной ситуаций обеспечивают 30 интеллектуальных ассистентов водителя и более 20 датчиков, камер и сонаров, установленных на модели.

EXEED EXLANTIX ET оснащен 24 передовыми в отрасли технологиями шумо- и виброизоляции, включая трехслойные уплотнители дверей и двойные 6-мм акустические стеклопакеты на всех дверях. Тесты уровня шумоподавления в салоне кроссовера при различных скоростях демонстрируют выдающиеся результаты.

Салон EXEED EXLANTIX ET — это синтез инновационных технологий, безупречной эргономики и высококачественных материалов, воплощённый в концепции интеллектуального комфорта. Каждая деталь интерьера создана для максимального удовольствия от пребывания в атвтомобиле. Обивка сидений из перфорированной кожи Nappa и экологичные материалы создают ощущение уюта. Комфорт в поездках дополняет функция массажа всех сидений, включая второй ряд, а также вентиляция и подогрев спереди и сзади. Благодаря режиму «нулевой гравитации» пассажирское кресло с выдвижной оттоманкой раскладывается до 120°. За идеальную атмосферу в салоне отвечают трехзонный климат-контроль, ионизация воздуха и автоматическая ароматизация с тремя ароматами и выбором интенсивности работы системы.

Эффектный дизайн EXLANTIX ET дополняют стильные 20-дюймовые колесные диски, безрамочные двери, панорамная крыша с электрошторкой и светодиодные динамические указатели поворота. Автомобиль предлагает своим владельцам три режима приветственной световой анимации.

Кроме того, на презентации состоялся официальный дебют четырехдверного купе EXEED EXLANTIX ES, который появится в шоурумах авторизованных дилеров летом 2025 года. Стоимость новинки составит 5 990 000 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

EXEED EXLANTIX ET и ES подтвердили свою готовность к локальным дорожным условиям в ходе проведенных испытаний и комплексного тестирования в России. «Зимний пакет» для обеих моделей включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. Первая тысяча клиентов, оформивших заказ на EXEED EXLANTIX ET, получит в подарок комплексное решение для зарядки: настенную зарядную станцию мощностью 11 кВт, универсальное портативное зарядное устройство и портативный удлинитель для зарядки внешних устройств от автомобиля, который может запитать внешние бытовые приборы, выдавая 3.3 кВт.

На модели EXEED EXLANTIX ET и ES действует уникальная гарантии — 8 лет или 200 тыс. км пробега. При этом на электродвигатели, блоки управления и тяговую батарею — 8 лет или 160 000 км.*

EXEED EXLANTIX ET официально представлен в шоурумах EXEED, сертифицированных для профессионального технического обслуживания моделей EXLANTIX. EXEED EXLANTIX ES поступит в продажу летом 2025 года.

Включение линейки EXLANTIX в модельный ряд EXEED позволило бренду стать единственным премиальным брендом в России с полным спектром силовых установок.

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ООО «Авто для Вас»

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