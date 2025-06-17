«Донуголь» может направить на развитие производства 335,8 млн рублей прибыли

Предприятие АО «Донуголь» по итогам 2024 года заработало 335,8 млн руб. Эти средства акционеры планируют потратить на развитие производства. Об этом «Донуголь» сообщил на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СПАРК, АО «Донуголь» добывает антрацит. Бенефициар компании —российский предприниматель Ахмед Паланкоев. Выручка АО «Донуголь» в прошлом году составила 3,48 млрд руб.

Мария Хоперская