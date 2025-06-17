7 фактов об EXEED RX, в котором продуманы все детали

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Часто при выборе автомобиля приходится идти на компромиссы. Хочется мощный двигатель, но не хочется постоянно заправляться. Нравится эффектный дизайн, но важно сохранить практичность. В EXEED RX выбирать не придется, этот автомобиль объединяет стиль, мощность и удобство, не заставляя вас отказываться от чего-то важного. Рассказываем о семи неоспоримых преимуществах премиального кросс-купе.

Эффектный, но практичный дизайн

Часто эффектные автомобили вызывают сомнения: «Красиво, но удобно ли?» С EXEED RX такой вопрос не возникнет. Силуэт кросс-купе, черная крыша и совершенные оттенки кузова делают автомобиль ярким, но не лишают практичности.

Благодаря высокому клиренсу в 187 мм EXEED RX без риска подъезжает к высоким бордюрам во дворе или парковочным блокам у торговых центров. Широкий дверной проем и удобная высота кресел позволяют легко садиться и выходить даже в узкой городской парковке.

Багажник на 660 литров легко вместит коляску, пакеты из супермаркета или несколько сумок с вещами для поездки. А если этого мало, просто сложите задний ряд сидений — объем увеличится почти втрое, до 1783 литров. Теперь хватит места даже для лыж или покупок из мебельного магазина.

EXEED RX — автомобиль, где эффектный дизайн не противоречит повседневному удобству

Мощный двигатель 249 л. с. с разумным расходом топлива

Обычно мощный автомобиль означает частые заезды на заправку. Поэтому приходится выбирать: комфортно обгонять фуры на трассе или экономить топливо в городских пробках.

EXEED RX избавляет владельца от таких решений. В большинстве комплектаций турбированный двигатель 2.0 TGDI на 249 л. с. позволяет не думать о том, хватит ли мощности для обгона длинной колонны грузовиков по дороге на дачу — машина разгоняется до 100 км/ч всего за 8,6 секунды. При этом расход остается на комфортном уровне в 8,5 литра на 100 км в смешанном цикле.

Экономия достигается благодаря тому, что мотор выдает максимальные 385 Нм уже с низких оборотов, не вынуждая постоянно газовать. Поэтому в городских заторах или при спокойном движении расход снижается без специальных усилий с вашей стороны.

Два типа коробки передач, и оба комфортны в городе

Разные дороги, разные настроения, разные задачи — EXEED RX готов подстроиться под ваш стиль вождения благодаря двум вариантам трансмиссии, каждой со своим характером.

8-ступенчатый автомат (8AT) обеспечивает плавность и комфорт в ежедневных поездках. Передачи переключаются мягко и незаметно — Вы спокойно движетесь в пробках, не ощущая рывков и задержек. Особенно оцените этот вариант, если предпочитаете размеренную езду и не хотите лишний раз отвлекаться от дороги.

7-ступенчатая роботизированная коробка (7DCT) подойдет тем, кто любит активное вождение и динамичные маневры. Она мгновенно реагирует на нажатие педали газа и переключает передачи четко и быстро. Это удобно при перестроениях в плотном городском потоке или обгонах на загородных трассах. Дополнительный плюс: коробка помогает немного экономить топливо благодаря меньшим потерям на передачу крутящего момента.

Полный привод и адаптивная подвеска для любых дорог

Хорошо, когда машина одинаково уверенно ведет себя в городе, на трассе и грунтовке к загородному дому. EXEED RX спокойно справляется с любой дорогой благодаря интеллектуальному полному приводу и адаптивной подвеске CDC.

Полный привод автоматически распределяет тягу между передними и задними колесами, реагируя на изменение сцепления с дорогой. Например, если во время дождя Вы заедете в глубокую лужу на трассе или съедете с асфальта на рыхлый песок, машина сразу поймет, каким колесам нужно дать больше мощности, чтобы не потерять управление.

Одного только полного привода мало, если дорога в плохом состоянии. Адаптивная подвеска CDC автоматически подстраивает жесткость амортизаторов под покрытие: когда Вы проезжаете «лежачих полицейских» возле дома или глубокие ямы по пути на рыбалку, амортизаторы становятся мягче и «съедают» неровности. В резком повороте на трассе подвеска, наоборот, становится жестче, чтобы машина не наклонялась и не теряла устойчивость.

Четыре комплектации под любой запрос

Часто при покупке автомобиля комплектации неудобные: приходится или брать лишние опции, или жертвовать важными для себя функциями. У EXEED RX все иначе — каждая из четырех комплектаций четко соответствует разным сценариям и задачам.

Urban — это разумный баланс технологий и комфорта. Уже в базе Вы получите сервисы EXEED Connect, массаж водительского и переднего пассажирского кресла, премиальную аудиосистему с 14 динамиками и систему кругового обзора. Никакого ощущения, что на чем-то сэкономили.

Platinum добавляет к опциям Urban переднее кресло с электрической оттоманкой. Подойдет, если часто ездите вдвоем и хотите, чтобы пассажиру было так же удобно, как и водителю.

Premium 8AT — выбор для тех, кому важен дополнительный комфорт в долгих поездках. Здесь устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и электрорегулировка рулевой колонки — это позволяет идеально настроить посадку под себя и снизить усталость за рулем.

Флагманская версия Flagship 8AT — автомобиль, в котором есть буквально все. Автоматическая парковка с ассистентом движения задним ходом поможет в тесных местах, а проекционный дисплей AR-HUD выведет важную информацию прямо перед глазами. Максимум комфорта и передовых технологий.

Гарантия семь лет и помощь на дороге

Даже самый комфортный и современный автомобиль не приносит удовольствия, если приходится постоянно думать: «Что делать, если что-то сломается?» В EXEED RX такой проблемы нет благодаря семилетней гарантии (или до 200 000 км пробега) — это самый длительный срок на российском рынке. Производитель настолько уверен в надежности, что готов брать ответственность за автомобиль в течение многих лет.

Персональный сервис и доступ к премиум-мероприятиям

Премиальный автомобиль — это не только комфорт и технологии, но и особое отношение. Владельцы EXEED RX получают обслуживание в дилерских центрах формата 3.0 с индивидуальным подходом и без ожидания. Если авто требуется долгий ремонт, вам предложат подменный автомобиль, чтобы не нарушать привычный ритм жизни.

Еще одно преимущество — доступ в закрытый клуб The EXEEDer club с приглашениями на эксклюзивные мероприятия бренда и специальными условиями в сети премиальных фитнес-клубов для активного образа жизни.

Запишитесь на тест-драйв и проверьте, как EXEED RX впишется в вашу жизнь!

ООО «Авто для Вас»

http://www.adv-exeed.ru/