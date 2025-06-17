ВТБ может улучшить прогноз по годовой прибыли до 500 млрд рублей

ВТБ может повысить прогноз по годовой чистой прибыли в этом году до 500 млрд рублей, сообщил в интервью РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ-2025.



Фото: Банк ВТБ

«При представлении полугодовых результатов группы, скорее всего, мы будем обновлять наш годовой таргет по чистой прибыли. Скорее всего, исторический рекорд в 551 млрд рублей мы не превзойдем, но, может быть, приблизимся к отметке 500 млрд рублей», — отметил топ-менеджер.

По его словам, лучше прогноза окажется чистый процентный доход и чистый операционный доход.

Ранее ВТБ планировал получить 430 млрд прибыли в этом году. По итогам 2024 года группа получила рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Рост составил 27,6% год к году. Число розничных клиентов увеличилось до 24,5 млн человек, предпринимателей из сфер малого и среднего бизнеса – до 1,67 млн организаций и ИП.