С транзита спросят разрешение

Испания ужесточила требования к российским туристам. Теперь россиянам, прибывающим в королевство транзитом, потребуется специальная аэропортовая транзитная виза. Правило вступает в силу 12 июля, указано на сайте консульства страны в Москве. Длительность транзитного пребывания не может превышать 24 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

С такой визой можно путешествовать в международной зоне аэропортов шенгенской зоны, но не допускается въезд на территорию стран Шенгенского соглашения, пояснил эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер: «В первую очередь это, конечно, борьба с нелегальной миграцией, поскольку Испания, как и другие страны ЕС, усиливает контроль транзитных пассажиров, чтобы предотвратить попытки нелегального въезда в шенгенское пространство под видом транзита и использование испанских аэропортов как перевалочного пункта для дальнейшего нелегального пребывания в ЕС.

Аэропортовая виза дает право нахождения в транзитной зоне, которая располагается до паспортного контроля, который, по сути, является границей. Выход из транзитной зоны допускается в том случае, если действительно длинная пересадка. Понятно, что человеку надо где-то переночевать, если в транзитной зоне нет отеля, то нужно где-то в городе ночевать. Подающий заявление на визу должен доказать консульству, что он будет именно транзитом находиться в стране, в частности, в Испании. То есть у него должны быть билеты на выезд из Испании и документы, подтверждающие пребывание в третьей стране».

Испанская транзитная виза для россиян стоит около 8,5 тыс. руб., оплачивается в визовом центре только наличными. Эксперты считают, что с оформлением такого документа больших сложностей быть не должно. Тем более что на массовых направлениях она не потребуется. Через Испанию, как правило, летают путешествующие в Латинскую Америку, пояснил главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин: «Наиболее активное направление для полетов через Испанию — это Южная Америка. На южноамериканском континенте россияне в последние два года очень активны. И речь идет не только о покупателях недвижимости.

Не забудем про такой феномен, как родильный туризм. В том числе через Испанию летали в Аргентину, в Бразилию. Многие просто отправляются в Южную Америку, чтобы получить какой-то иммиграционный статус. Потому что некоторые страны континента вполне такую возможность предоставляют, и даже с разрешением на работу, например, Парагвай. И Испания была одним из перевалочных пунктов. Сейчас есть альтернативные варианты через страны Африки и Ближнего Востока.

Транзит в европейских аэропортах — не самая популярная схема. Хотя бы потому, что прямых рейсов в Испанию из России все равно нет.

Соответственно, приходилось летать куда-то в третью страну с двумя пересадками. Это не всегда удобно. Число таких туристов очень сильно сократилось».

Как уточняют специалисты, если у россиянина есть шенгенская виза, то транзитную оформлять не нужно.

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Светлана Белова