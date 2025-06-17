В Белореченске изъяли контрабандные сигареты на 3,8 млн рублей

Полицейские обнаружили в строящемся доме поселка Южный под Белореченском склад с 30 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 3,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники выяснили, что недостроенное здание использовалось в качестве хранилища нелегального товара. Задержан 45-летний местный житель, который закупал и складировал контрабандную продукцию для дальнейшей продажи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок в крупном размере). Предпринимателю может грозить до 12 лет лишения свободы.

Алина Зорина