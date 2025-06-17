Мэр Ставрополя Иван Ульянченко переизбран на второй срок
Ставропольская городская дума 17 июня переизбрала Ивана Ульянченко на пост мэра краевой столицы. Действующий градоначальник опередил заместителя председателя гордумы Николая Щипачева, сообщает официальный Telegram-канале администрации Ставрополя.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
По данным администрации Ставрополя, из девяти кандидатов комиссия отобрала двух финалистов.
Иван Ульянченко возглавил город в 2020 году после кончины Андрея Джатдоева. До назначения мэром он семь лет руководил министерством труда и социальной защиты края. За первый срок его управления в Ставрополе благоустроены общественные территории, отремонтированы 14 школ, построены четыре новых учебных заведения и восемь детских садов. Реализованы программы по модернизации уличного освещения и дорожной инфраструктуры, включая частный сектор.
Иван Ульянченко родился в Изобильном, имеет два высших образования – техническое и юридическое, является кандидатом педагогических наук.