В Краснодаре снесли 35 незаконных объектов за полгода

Власти Краснодара снесли 35 самовольно построенных объектов с начала 2025 года. Большую часть работ — 22 демонтажа — выполнили во втором квартале по решениям судов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Среди уничтоженных построек оказались 12 магазинов, шесть автомоек, четыре склада, три заправочные станции, одно кафе и девять неработающих объектов. Параллельно город очистили от 73 незаконно размещенных рекламных конструкций. В их числе 50 информационных стендов, шесть настенных панно, 15 нестандартных рекламных установок и два светодиодных экрана.

В 2025 году также убрали 229 временных построек. Среди них — 70 гаражей, 66 торговых павильонов и 52 ограждения. Демонтировали 41 металлическую конструкцию и сооружение смешанного типа.

Кроме того, сотрудники управления муниципального контроля проверили 30 газовых заправок, большинство из которых признали незаконными. Шесть владельцев самостоятельно убрали свои конструкции до подачи исков со стороны администрации.

По 20 объектам власти подали судебные иски о принудительном сносе. В результате шесть газовых заправок демонтировали сами собственники, две — подрядчики, по одной ведется работа. Девять дел рассматривают суды. Две газовые заправки продолжили работу по судебным решениям.

Алина Зорина