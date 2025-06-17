Авиакомпания РусЛайн открывает рейсы из Саратова в Сухум с 28 июня

Авиакомпания «РусЛайн» открывает прямое авиасообщение между Саратовом и абхазским Сухумом. Рейсы из международного аэропорта «Гагарин» начнутся 28 июня 2025 года и будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и субботам, до конца октября.

Полеты продолжительностью 2 часа 55 минут будут осуществляться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Вылет из Саратова запланирован на 7:35 с прибытием в Сухум в 9:30. Обратный рейс вылетает из Сухума в 13:05 и приземляется в «Гагарине» в 17:00.

Актуальное расписание можно проверить на сайте «Гагарина». Пассажиропоток аэропорта в 2024 году превысил 1,15 млн человек.

Никита Маркелов