Таганрогский художественный музей закроют на капремонт до 2026 года

Главный корпус Таганрогского художественного музея закроют на плановый капитальный ремонт. Работы начнутся в первой половине июля 2025 года и закончатся к октябрю 2026 года. Об этом сообщает RO.TODAY со ссылкой на пресс-службу музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на проведение капремонта из бюджета Ростовской области выделили около 80 млн руб. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу.

В состоянии ремонта некоторое время будут находиться одновременно оба здания Таганрогского художественного музея.

Мария Хоперская