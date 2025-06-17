«Сроки выглядят, мягко скажем, нереальными»

Депутаты Гордумы Краснодара утвердили единые правила оформления рекламных вывесок. Они направлены на формирование единого визуального стиля улиц города при сохранении облика исторического центра и магистральных артерий. На приведение вывесок к единому образцу краснодарским бизнесменам дали от трех до шести месяцев (в зависимости от локации). Далее специалисты проверят соблюдение правил, и в случае настойчивого невыполнения требований нового регламента вывески начнут демонтировать за счет муниципалитета. Председатель Краснодарского городского отделения «Опоры России» Станислав Домбровский считает, что необходимо скорректировать сроки, отведенные на замену рекламных конструкций.

Станислав Домбровский

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«Эволюционный путь рациональнее революционного. Перед тем как принять новые правила оформления и размещения рекламных вывесок, специалисты муниципалитета провели консультации с представителями бизнес-сообщества “Опоры России” в Краснодаре. Наша позиция состояла в том, что мы не против принятия новых регламентов по размещению вывесок и информационных табличек, если эти регламенты коснутся новых объектов или объектов, которые проводят реконструкцию или ребрендинг. Соответствующее письмо было отправлено депутатам городской думы Краснодара.

Муниципалитет ставит задачу за три-шесть-девять месяцев убедить предпринимателей привести вывески в соответствие с новым регламентом. Сроки, которые устанавливает регламент, выглядят, мягко скажем, нереальными и станут эмоциональным раздражителем для тех, кого это коснется. И это в период осенних выборов губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Новый регламент касается практических всех предпринимателей Краснодара, которые в довольно сжатые сроки будут вынуждены разработать, заказать и установить новые вывески. Это дополнительные расходы, которые никто бизнесу не компенсирует. На мой взгляд, нужен какой-то подготовительный этап, время на адаптацию к новым правилам и более комфортные сроки, чтобы провести эту работу без нервов и потерь для бизнеса. Хотя бы год. К чему такая спешка?»