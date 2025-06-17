На Бештау установят механический счетчик восхождений

На горе Бештау в Ставропольском крае установят механический счетчик восхождений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Устройство разместят на одной из вершин на высоте 1402 м, что сделает его самой высокой достопримечательностью края. Счетчик изготовят из нержавеющей стали, устойчивой к различным погодным условиям.

Для регистрации восхождения туристам потребуется потянуть за специальный рычаг. Общая статистика будет доступна на странице проекта в социальных сетях.

«Установка счетчика восхождений на Бештау — это значимый вклад в развитие экологического туризма на Ставрополье. Проект не только позволит фиксировать популярность маршрута, но и станет новым туристическим объектом, привлекающим внимание как местных жителей, так и гостей региона»,— заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Проект «Хожу на Бештау» реализуется за счет краудфандинга - любой желающий может поддержать создание объекта. Инициатива направлена на популяризацию активного туризма и повышение интереса к природным достопримечательностям региона.

Николай Аксенов