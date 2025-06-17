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Пострадавшего при обстреле главу района Курской области выписали из ЦИТО

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, получившего ранение при обстреле 22 мая, выписали из Национального медицинского центра травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве. В Telegram-канале господин Волобуев поблагодарил жителей региона за поддержку и выразил надежду, что скоро «вернется в строй».

«От всей души выражаю глубокую благодарность жителям нашего Беловского района. Скоро вернусь к вам и буду в строю, будем вместе трудиться на благо нашей Родины, великой страны и родного Беловского района»,— написал он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что господин Волобуев будет проходить дальнейшую реабилитацию в областной больнице. По его словам, это займет около десяти дней. «Желаю ему сил и скорейшего окончательного выздоровления! Работы впереди у нас много!» — написал господин Хинштейн.

Утром 22 мая машину Николая Волобуева атаковал FPV-дрон. Глава района получил травму руки и бедра. Господин Хинштейн тогда сообщал, что чиновник попадает под обстрел уже в четвертый раз. «Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям. Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу»,— рассказывал господин Хинштейн.

Полина Мотызлевская

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