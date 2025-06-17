Металлургический завод в Таганроге станет филиалом ТМК в 2025 году

Металлургическое предприятие в Таганроге АО «Тагмет» станет филиалом «Трубной металлургической компании» (ТМК). Реорганизация пройдет до конца 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что завод сохранит свое наименование и бренд. Полное наименование предприятия — ПАО «ТМК» Таганрогский металлургический завод (Тагмет)». Реорганизация не затронет также кадровую политику и производственные процессы. Объем производства останется на уровне около 930 тыс. тонн труб в год.

Согласно данным системы СПАРК, АО «Тагмет» было зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Основная деятельность — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Выручка предприятия за 2023 год составила 68,3 млрд руб., а чистая прибыль превысила 134 млн руб.

Мария Хоперская