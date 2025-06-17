Более 65 млн рублей выманили мошенники у нижегородцев за неделю

На неделе с 9 по 15 июня мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 65 млн руб. Полиция зарегистрировала 118 таких преступлений, сообщили в региональном ГУ МВД.

Чаще всего злоумышленникам удавалось выманить деньги по схемам «Звонок от службы безопасности банка» (44 случая), «Предложение дополнительного заработка» (21 случай) и «Мошенничество при онлайн-покупке» (18 случаев).

Полиция призвала жителей быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам или сообщениям.

Елена Ковалева