Wildberries, «Росатом» и «Союз»

Очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открывается 18 июня. По обновленным данным, на форуме Удмуртия готовится подписать десять соглашений на общую сумму 25 млрд руб. «Ъ-Удмуртия» выяснил, на какой стадии реализации находятся значимые проекты региона — склада Wildberries, магнитного завода «Росатом» и производства строительных лесов «Союз», соглашения по которым были подписаны на прошлых ПМЭФ. Логистический центр маркетплейса станет одним из крупнейших работодателей Сарапула, производство редкоземельных магнитов способно полностью перекрыть потребности РФ, а завод стройлесов занимает в Ижевске наибольшую долю в объемах отгруженных товаров собственного производства.

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Регион примагнитил «Росатом»

В Глазове идет строительство первого в России крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов (РЗМ) на площади около 20 тыс. кв. м. Соглашение о возведении объекта правительство Удмуртии и госкорпорация «Росатом» подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. По данным пресс-службы Корпорации развития Удмуртии, объем инвестиций по проекту оценивается в 6,7 млрд руб.

«Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов — важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов», — заявлял на Международной выставке-форуме «Россия» в феврале 2024 года вице-премьер—глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В настоящее время более 95% потребности отечественного рынка в редкоземельных магнитах обеспечиваются поставками из Китая. По данным исследовательской группы «Инфомайн», с 2020 года импорт в данном сегменте составляет порядка 1 тыс. т ежегодно. Планируется, что выпуск РЗМ в необходимом объеме обеспечит новое производство в Глазове.

«К 2028 году планируется выход на производственную мощность — 1 тыс. тонн магнитов в год на основе отечественной минеральной сырьевой базы. При этом существует перспектива расширения производства до 3 тыс. тонн после 2030 года», — рассказал на Международной выставке-форуме «Россия» в феврале 2024 года генеральный директор компании из топливного дивизиона Росатома ООО «Русатом металлтех» (входит в ТВЭЛ) Андрей Андрианов.

Объем налоговых поступлений от запуска комплекса до 2034 года в консолидированный бюджет республики составит 1,14 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения между правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом Металлтех» на ПМЭФ-2023

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Подписание соглашения между правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом Металлтех» на ПМЭФ-2023

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Основные меры поддержки оказывает республика. Мы как муниципалитет обеспечиваем в рамках выделенных регионом средств строительство внешней инфраструктуры и будем помогать в части координации работы по укомплектованию производства персоналом»,— прокомментировал глава Глазова Сергей Коновалов.

Сейчас к промпарку уже подвели сети водоснабжения и водоотведения протяженностью 3 км и 0,5 км соответственно, газ. Следующим шагом станет прокладка электросетей. Глава города рассказал, что для работы промпарка потребуется около 200 рабочих и специалистов.

Господин Коновалов добавил, что проект будет проходить экологическую экспертизу, поэтому рисков вреда экологии администрация не видит. «Все технические решения будут соответствовать действующему законодательству, гарантом здесь и является “Росатом”»,— уточнил руководитель Глазова.

Складу нашли место

В Сарапуле ввели в эксплуатацию складской комплекс объединенной компании Wildberries общей площадью 53 тыс. кв. м. В начале июня объект начал принимать товары для поставки и хранения. В операционной зоне площадью 22 тыс. кв. м установлен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, способный обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки.

На ПМЭФ-2024 с генеральным директором Wildberries Татьяной Ким встречались глава региона Александр Бречалов и мэр Сарапула Виктор Шестаков. Стороны в том числе обговаривали текущие вопросы подготовки к открытию логистического центра. Резидентом территории опережающего развития «Сарапул» маркетплейс стал в 2020 году. Тогда же началась реализация инвестпроекта.

Предприятие может стать одним из крупнейших работодателей города, поскольку при максимальной загрузке его функционирование должны обеспечивать 2,5 тыс. сотрудников. Напомним, эксперты говорили о высокой конкуренции за персонал в условиях дефицита кадров в Сарапуле.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в Wildberries, процесс набора сотрудников идет по мере заполнения склада, пока сложностей не наблюдается. Фактические цифры трудоустроенных будут зависеть от востребованности склада. «Об аналитике говорить рано, поскольку прошло меньше двух недель с начала работы центра. Но мы уже видим, что интерес к логистическому центру есть»,— отметили представители маркетплейса. По данным компании, с начала 2025 года зарегистрированных селлеров из Удмуртии стало на 24% больше, чем в 2024 году. А их продажи за год увеличились на 37%. Абсолютных цифр в Wildberries не назвали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Размер инвестиций в строительство логистического комплекса в 2020 году оценивался в 2,5 млрд руб. Итоговые цифры капиталовложений в компании не раскрывают. Объем налоговых поступлений от реализации проекта к 2029 году в бюджет Удмуртии, по данным муниципалитета, составит 1,4 млрд руб. Сарапул получит порядка 220 млн руб.

Землю отдали под завод стройлесов

Одним из важных итогов ПМЭФ в 2024 году стало подписание соглашения с ижевским заводом строительных лесов (ЗСЛ) «Союз», строительство которого началось весной 2025 года. В новый проект производства высоконагруженных элементов и конструкций строительных лесов для возведения высотных сооружений планируют инвестировать порядка 3 млрд руб. Будущая промышленная площадка будет представлять из себя несколько корпусов с собственной инфраструктурой общей площадью 52 тыс. кв. м. Продукция будущего предприятия востребована на промплощадках, для ремонта фасадов, сооружения антидроновых конструкций, концертных и спортивных трибун.

В рамках поддержки проекта республика предоставила компании земельный участок без проведения торгов с льготной ставкой арендной платы — 1 руб. в первые три года. Компания получила грант Центра поддержки инжиниринга и инноваций в размере 246 млн руб. на строительство первого цеха и промышленную ипотеку на сумму 450 млн руб. В мае 2025 года глава Удмуртии Александр Бречалов и директор завода «Союз» Олег Смирнов заложили первый камень в строительство цеха горячего цинкования строительных лесов на Воткинском шоссе в Ижевске, рядом с действующей производственной площадкой предприятия.

«Меньше чем за год с момента подписания соглашения на ПМЭФ компания дала старт проекту по строительству нового завода. Для нас это не только шаг к импортозамещению, но и укрепление конкуренции на рынке. Мы рады, что удмуртские компании пользуются мерами поддержки, и в республике появляются предприятия с большим потенциалом. На новом заводе откроют 595 рабочих мест»,— отметил господин Бречалов. Объем налоговых поступлений от запуска новой площадки завода в бюджет республики и города пока не сообщается. По данным Rusprofile, только за 2023 год производитель лесов перечислил в бюджет 143 млн руб. в виде налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод стройлесов «Союз» Фото: Завод стройлесов «Союз»

Запуск первой производственной площадки — цеха горячего цинкования — запланирован на конец 2025 года. Остальные объекты комплекса будут поэтапно вводиться в эксплуатацию до 2032 года. В пресс-службе ЗСЛ «Союз» сообщили, что пробные образцы продукции цеха горячего цинкования строительных лесов планируется выпустить уже к концу 2025 года. В планах предприятия — построить семь зданий: два цеха горячего цинкования, два сборочно-логистических комплекса, два производственных корпуса, а также административно-бытовой комплекс со столовой, ежегодно вводя в эксплуатацию порядка 7-8 тыс. кв. м.

«Проект оказался очень капиталоемким, поскольку первый модуль включает в себя подведение энергоносителей, строительство проходного пункта и установку уникального оборудования. Подобного в Удмуртии нет, мы делаем его для себя. Поэтому производство будет полностью локализовано. Сейчас завод занимает порядка 42 тыс. кв. м, но новая площадка нам нужна, чтобы консолидировать все помещения в одном месте, сократить внутрицеховые издержки и локализовать горячее цинкование — это ключевой этап для повышения качества продукции»,— заявил господин Смирнов.

Как пояснили в пресс-службе компании, проект был бы реализован в любом случае — он рассматривается как стратегически важный. Однако без мер государственной поддержки его запуск потребовал бы значительно больше времени и ресурсов, а презентация завода на одном из ведущих деловых форумов страны (ПМЭФ-2024) в свою очередь позволила привлечь внимание со стороны финансовых институтов и профильных партнеров.

В дальнейшем предприятие намерено оформить в собственность предоставленный в аренду земельный участок и задействовать прилегающие участки под проектирование еще одного модуля завода. Это будет помещение для производства опалубки.

По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, экономический форум служит для руководителей фабрик и заводов республики своеобразным способом получить господдержку, поскольку органы государственной власти Удмуртии заинтересованы стимулировать развитие в регионе предприятий не только оборонно-промышленного комплекса.

«Подписание на ПМЭФ соглашений, связанных с гражданскими производствами, обусловлено необходимостью диверсификации региональной промышленности и расширения спектра выпускаемой ею продукции, которая может быть достигнута за счет укрепления связей с партнерами из различных субъектов Российской Федерации»,— сказал господин Хазанов.

В руководстве республики считают, что каждое подписанное соглашение ведет к реальным положительным изменениям в регионе.

Евгения Рябкова